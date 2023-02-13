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Руслан Нигматуллин заявил, что Абаскаль заслужил продление контракта со «Спартаком»

Руслан Нигматуллин заявил, что Абаскаль заслужил продление контракта со «Спартаком»
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о решении руководства «Спартака» продлить контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Новое соглашение между сторонами теперь действует до лета 2025 года.

«При Абаскале у «Спартака» появилась положительная динамика развития команды. У красно-белых наладилась атмосфера и в раздевалке, и на футбольном поле. Продление контракта — логичный шаг со стороны «Спартака». Абаскаль заслужил.

В последнее время начали появляться слухи об интересе европейских команд к испанцу: «Спартак» как раз решил прекратить все эти разговоры, продлив соглашение с Гильермо», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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