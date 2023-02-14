Тренер «Крыльев Советов» Осинькин объяснил, почему не сможет работать в европейском клубе

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин считает, что не сможет продолжить тренерскую карьеру в европейском клубе.
«На сегодняшний день я понимаю, что возможности поработать в Европе у меня не будет. И дело не в той обстановке, которая сложилась вокруг российского спорта. У меня есть языковая проблема. В детстве я учил французский – красивейший язык, но в жизни он мне почти не пригодился. Потом я начал учить английский, я знаю на нём больше слов, чем на французском. Но на деле сейчас я знаю только русский. Время уходит. В детстве мне всё хорошо давалось, но потом…
В академии Тольятти я пытался учить английский, но понимал, что вокруг слишком много забот. Сейчас я жалею об этом, стоило найти время для обучения. Возможно, если бы я понимал, что без этого никуда, мотивации было бы больше. Помню, как к нам в академию Коноплёва приехали голландские специалисты. Я пытался говорить с ними на английском, они мне отвечали. Но голландцы были постоянно в нашей среде, через какое-то время они начали говорить на русском лучше, чем я английском. Так что дальнейшие разговоры были на русском. Этой практики английского мне и не хватило, ха-ха», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
- 14 февраля 2023
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