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Зарема Салихова — о критике Нигматуллина: мне неинтересно мнение американского диджея

Зарема Салихова — о критике Нигматуллина: мне неинтересно мнение американского диджея
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Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на критику бывшего голкипера красно-белых Руслана Нигматуллина, который заявил, что она не имеет никакого отношения к футболу, но регулярно плохо отзывается о некоторых российских игроках, футбольных деятелях и ветеранах.

«Мне неинтересно мнение американского диджея, рекламирующего Zenit Caviar (бренд икры. — Прим. «Чемпионата»), — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Недавно «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем до 2025 года, а Салихова поддержала это решение, заявив, что ей было бы обидно, если бы на место испанца вернулся бывший наставник красно-белых Валерий Карпин, который сейчас работает в «Ростове».

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