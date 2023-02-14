Санкт-петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Уралом». Игра пройдёт сегодня, 14 февраля, в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд в Дубае. Стартовый свисток арбитра — в 17:00 мск.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Караваев, Адамов, Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Бивеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Ранджелович, Бикфалви, Егорычев, Каштанов.

Напомним, ранее в рамках подготовки ко второй части сезона «Зенит» провёл шесть товарищеских матчей. В Катаре санкт-петербуржцы обыграли местных «Аль-Бидду» (9:0) и «Лусаил-Сити» (3:0) и сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1). В Дубае «Зенит» успел одержать победы над малазийским «Джохор Дарул Такзим» (3:0) и армянским «Урарту» (1:0), а также сыграл вничью с «Араратом» (1:1) и разгромил «Дубай Сити» (8:0).