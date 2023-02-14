Сборная России может провести товарищеские матчи с бразильскими клубами

Сборная России по футболу может провести товарищеские матчи с бразильскими клубами во время мартовской паузы на игры национальных команд. Об этом сообщили представители Российского футбольного союза (РФС).

«РФС ведёт переговоры с рядом федераций относительно организации матчей сборной в марте. Вариант игр с ведущими клубами Бразилии также рассматривается», — приводит заявление службы коммуникаций РФС Metaratings.ru.



Ранее «СЭ» сообщил, что РФС рассматривает вариант с проведением товарищеских матчей сборной России с командами бразильской Серии А. Игры должны состояться в весеннюю паузу на матчи национальных команд, которая продлится с 20 по 30 марта. В качестве одного из потенциальных соперников называется «Коринтианс», а местом проведения встреч, по сообщениям источника, могут стать Доха (Катар) или ОАЭ.

Напомним, все российские сборные и клубы были исключены из турниров под эгидой ФИФА и УЕФА после обострения конфликта на Украине.