Роман Шишкин: Павлюченко своё отыграл. Теперь может спокойно кайфовать от жизни

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин прокомментировал новость о том, что Роман Павлюченко принял решение не возобновлять профессиональную карьеру.



«Павлюченко не возобновил свою карьеру? Честно, совсем не грустно (смеётся)! Как раз с ним сегодня разговаривал, но забыл спросить по этому поводу. Если честно, было больше шумихи. Видимо, был разговор с Газизовым — не договорились. Как мне кажется, по финансам. Если бы Роман захотел сыграть, то он бы сыграл вне зависимости от финансовой составляющей. Павлюченко своё отыграл. Теперь может спокойно отдыхать и кайфовать от жизни. Сегодня во время нашего разговора он не грустил — был на позитиве. Скоро встретимся и обсудим, задам вопрос лично. Грустить точно у него нет повода от такой карьеры», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом».