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Анзор Саная стал тренером «Пари Нижний Новгород»

Анзор Саная стал тренером «Пари Нижний Новгород»
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Бывший российский футболист Анзор Саная вошёл в тренерский штаб «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Саная недавно завершил карьеру игрока. Он прошёл через академию ЦСКА, выступал за калининградскую «Балтику», «Спортакадемклуб» и «Локомотив-2», костромской «Спартак», ивановский «Текстильщик», «Томь», «Оренбург», «Сочи», волгоградский «Ротор» и красноярский «Енисей».

В Красноярске Саная работал вместе с нынешним главным тренером нижегородцев Артёмом Горловым.

Футболисты «Пари Нижний Новгород» вышли из отпуска 7 января 2023 года и отправились на сборы в Турцию, где работают под руководством Горлова. Ранее главным тренером нижегородской команды был Михаил Галактионов, который продолжает тренерскую деятельность в московском «Локомотиве».

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