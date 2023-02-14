Анзор Саная стал тренером «Пари Нижний Новгород»

Бывший российский футболист Анзор Саная вошёл в тренерский штаб «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Саная недавно завершил карьеру игрока. Он прошёл через академию ЦСКА, выступал за калининградскую «Балтику», «Спортакадемклуб» и «Локомотив-2», костромской «Спартак», ивановский «Текстильщик», «Томь», «Оренбург», «Сочи», волгоградский «Ротор» и красноярский «Енисей».
В Красноярске Саная работал вместе с нынешним главным тренером нижегородцев Артёмом Горловым.
Футболисты «Пари Нижний Новгород» вышли из отпуска 7 января 2023 года и отправились на сборы в Турцию, где работают под руководством Горлова. Ранее главным тренером нижегородской команды был Михаил Галактионов, который продолжает тренерскую деятельность в московском «Локомотиве».
- 14 февраля 2023
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