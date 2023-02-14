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Булыкин: жалко, что Павлюченко решил не возобновлять карьеру. Получилось бы хорошее шоу

Булыкин: жалко, что Павлюченко решил не возобновлять карьеру. Получилось бы хорошее шоу
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал новость о том, что бывший российский нападающий Роман Павлюченко не будет возобновлять карьеру.

«Жалко, что Павлюченко решил не возобновлять карьеру. Получилось бы хорошее шоу. Получилось бы хорошее шоу и был бы хороший пиар. Но это его решение. Мы же не можем решить, играть ему или нет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее появилась информация, что Павлюченко, завершивший карьеру в октябре 2022 года, может вернуться в футбол и подписать контракт с «Уфой». Отмечалось, что игрок может принять участие в кубковом матче команды с «Ахматом».

Павлюченко выигрывал бронзовую медаль на Евро-2008 в составе сборной России.

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