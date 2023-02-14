«Ювентус» близок к подписанию нового контракта с Данило

Защитник «Ювентуса» Данило близок к подписанию нового соглашения с командой. О заключении нового контракта станет известно уже в ближайшие дни. Об этом на своей странице в социальной сети сообщает журналист Фабрицио Романо.

Сообщается, что новый контракт бразильского защитника будет рассчитан до лета 2025 года. Предыдущее соглашение игрока с «Ювентусом» было рассчитано на два года и истекало летом 2024-го.

«Скоро будут положительные новости — переговоры уже ведутся и идут хорошо, я хочу остаться», — приводит слова бразильского защитника Романо со ссылкой на Tuttosport.

Напомним, Данило перешёл в «Ювентус» из «Манчестер Сити» летом 2019 года. Сумма трансфера составила € 37 млн. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 29 матчах за туринский клуб во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Не так давно Данило был включён в число номинантов на «Золотую самбу» — приз лучшему бразильцу, выступающему за границей.



«Ювентус» в 22 матчах набрал 29 очков и занимает девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Наполи» (59).