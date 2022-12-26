Объявлены номинанты на «Золотую самбу» — приз лучшему бразильцу, выступающему за границей

Стали известны имена претендентов на приз «Золотая самба» — эта награда ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в иностранном чемпионате. В 2021 году победу в конкурсе одержал форвард «ПСЖ» Неймар.
Алисон, Фабиньо (оба – «Ливерпуль»), Антони, Каземиро (оба – «Манчестер Юнайтед»), Бремер, Данило (оба – «Ювентус»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Эдер Милитао, Родриго, Винисиус Жуниор (все – «Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»); Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – «Арсенал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Маркиньос, Неймар (оба – «ПСЖ»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Тьяго Силва («Челси»).
Победитель определится путём голосования, которое пройдёт в январе.
Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ:
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