Объявлены номинанты на «Золотую самбу» — приз лучшему бразильцу, выступающему за границей

Стали известны имена претендентов на приз «Золотая самба» — эта награда ежегодно вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в иностранном чемпионате. В 2021 году победу в конкурсе одержал форвард «ПСЖ» Неймар.

Алисон, Фабиньо (оба – «Ливерпуль»), Антони, Каземиро (оба – «Манчестер Юнайтед»), Бремер, Данило (оба – «Ювентус»), Бруно Гимарайнс («Ньюкасл»), Эдер Милитао, Родриго, Винисиус Жуниор (все – «Реал»), Эдерсон («Манчестер Сити»); Габриэл Жезус, Габриэл Мартинелли (оба – «Арсенал»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Маркиньос, Неймар (оба – «ПСЖ»), Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»), Рафинья («Барселона»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Тьяго Силва («Челси»).

Победитель определится путём голосования, которое пройдёт в январе.

Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ: