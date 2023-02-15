Леандро Фернандес: хочется, чтобы «Динамо» выиграло трофей в этом году
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Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес заявил, что хочет приехать в столицу, если бело-голубые завоюют титул.
«Я не поддерживаю форму, сейчас очень редко выхожу на поле. Тем интереснее было поучаствовать в Кубке Легенд без какой-либо подготовки. Вот теперь пытаюсь вернуть себе форму. А гол, который я забил, действительно получился неплохим, мне повезло.
В этом году «Динамо» исполняется 100 лет. Для меня очень важно быть частью истории этого клуба. Ко мне здесь всегда относились с уважением, и я очень ценю эту любовь болельщиков. Хочется, чтобы команда выиграла трофей в этом году. Было бы здорово снова приехать в Москву, чтобы отпраздновать этот успех», — цитирует Фернандеса пресс-служба московского клуба.
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