Леандро Фернандес: хочется, чтобы «Динамо» выиграло трофей в этом году

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес заявил, что хочет приехать в столицу, если бело-голубые завоюют титул.

«Я не поддерживаю форму, сейчас очень редко выхожу на поле. Тем интереснее было поучаствовать в Кубке Легенд без какой-либо подготовки. Вот теперь пытаюсь вернуть себе форму. А гол, который я забил, действительно получился неплохим, мне повезло.

В этом году «Динамо» исполняется 100 лет. Для меня очень важно быть частью истории этого клуба. Ко мне здесь всегда относились с уважением, и я очень ценю эту любовь болельщиков. Хочется, чтобы команда выиграла трофей в этом году. Было бы здорово снова приехать в Москву, чтобы отпраздновать этот успех», — цитирует Фернандеса пресс-служба московского клуба.