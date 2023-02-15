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«Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Милан» минимально обыграл «Тоттенхэм» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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Сегодня, 15 февраля, завершался матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Противостояние закончилось со счётом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Миланцы открыли счёт в игре на седьмой минуте — отличился Браим Диас. Последовал длинный заброс к штрафной «Тоттенхэма», где Тео Эрнандес принял мяч и плотно пробил по воротам — Фрейзер Форстер отразил удар, но Диас набежал и со второй попытки затолкал мяч в сетку.

Для «россонери» это попадание в финальную часть самого престижного еврокубка стало первым за девять лет. «Тоттенхэм Хотспур» набрал 11 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с первого места в группе D. «Марсель» (6) вылетел из еврокубков. Соперниками команд по группе являлись франкфуртский «Айнтрахт» (10) и «Спортинг» (7).

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2023, вторник. 23:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 Диас – 7'
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