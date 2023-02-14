Чемпион Италии захлёбывается от проблем. ЛЧ — последний шанс это изменить

«Милан» провалил начало года, но это неудивительно

«Что пошло не так?» — именно этим вопросом задаёшься, когда топовая команда резко улетает в пропасть. Это постигло и чемпиона Италии минувшего года. «Милан», неплохо начав новый сезон, в 2023-м пока капитально проваливается (недавняя победа над «Торино» глобально мало что меняет) – в девяти матчах нового года победили только дважды, а проиграли пять раз!

Команда Стефано Пиоли — загибаем пальцы — вылетела из Кубка Италии, в большинстве уступив «Торино» в дополнительное время; проиграла в матче за Суперкубок «Интеру» (0:3); в чемпионате Италии разгромно уступила «Лацио» (0:4) и «Сассуоло» (2:5) – даже установили клубный антирекорд, впервые в истории пропустив 4+ мяча в двух турах подряд… К моменту выноса от Доменико Берарди «Милан» и вовсе был худшим в топ-5 лигах по количеству пропущенных мячей во всех турнирах в 2023 году. Поэтому да — три очка с «Торино» не очень выправляют картину.

В общем, «достойных» моментов накопилось немало. Но что ещё хуже — «Милан» ужасен не только по результатам, но и по игре. Что же случилось с великим клубом?

Причина №1. Чемпионская тактика больше не работает

Уже этот пункт можно разбить на несколько, но сначала разберёмся с основной причиной. Пиоли привык играть по схеме 4-2-3-1. При создании атак один из полузащитников неизменно опускался ближе к обороне, давая возможность флангам в лице Тео Эрнандеса и Давиде Калабрии продвинуться чуть дальше. В прошлом сезоне эти функции на себя брали преимущественно Сандро Тонали и Франк Кессье. Затем нередко кто-то из этой пары продвигался вперёд и либо отдавал мяч на фланг, либо грузил вперёд на центрфорварда – Оливье Жиру.

Порой мяч отдавали Мику Меньяну, и уже голкипер либо разыгрывал его с защитниками, либо выбивал вперёд. Так, кстати, был создан гол в прошлогоднем февральском матче с «Сампдорией» — француз выбил мяч точно на Рафаэла Леау, который, в свою очередь, успешно разобрался у чужих ворот.

Исмаэль Беннасер разгоняет атаку «Милана» в матче с «Ромой», 8 января 2023 г. Фото: Кадр из трансляции

Чиприан Тэтэрушану начинает атаку в той же встрече Фото: Кадр из трансляции

В нынешнем сезоне задача по продвижению после ухода Кессье легла на плечи Тонали и Исмаэля Беннасера. Оба, в принципе, справляются со своими обязанностями, но из-за этого в центре образуется пустота: нет игрока, который мог бы «склеить» линии. В итоге через этот самый центр продвигать мяч не получается и приходится прибегать к старой-доброй тактике: грузить на Жиру в надежде на подбор или отдавать Тео в надежде на его прорыв.

Тут раскрывается другая проблема: мяч, в сущности, и некому подбирать из-за недостающего звена в центре. А прорывы Тео не всегда срабатывают: соперники так или иначе привыкли к его манере. И если на старте сезона это хоть как-то ещё работало, то в 2023 году окончательно перестало — в том числе и по причинам, которые мы опишем ниже.

Статистика также показательна. Главный наконечник «Милана» Жиру до перерыва на ЧМ в среднем наносил 4,43 удара за матч, с января — 2,68. У хедлайнера команды Леау этот показатель упал ещё сильнее: с 4,39 до 1,7. По ключевым передачам каждый из лидеров также серьёзно сдал.

Игрок Ключевые передачи до перерыва на ЧМ Ключевые передачи после перерыва на ЧМ Де Кателаре 2,52 0 Беннасер 2,52 1,56 Браим Диас 2,12 1,45 Тонали 2,1 1,8 Леау 2,02 1,49

Иными словами, тактика перестала давать результат в атаке. В итоге xG команды на 90 минут упал с 1,96 — в начале сезона «Милан» недосчитался порядка двух голов — до 1,4; xA (ожидаемые передачи) — с 1,55 до 1,2.

Однако с защитой дела обстоят ещё хуже. В чемпионском сезоне «россонери» нередко проваливались и пропускали немало атак, но либо защитники исправляли ошибки (можете вспомнить несколько подкатов Фикайо Томори, попавших в подборки самых эффектных моментов), либо Меньян вытаскивал. За весь прошлый чемпионат «Милан» с игры пропустил на 2,31 гола меньше, чем ожидалось. В нынешнем же команда Пиоли пропустила примерно столько же, сколько и должна была. Одна проблема — за 38 матчей прошлого сезона Серии А «Милан» пропустил 31 мяч, за 21 встречу текущего — 30… Защита явно не справляется.

Ситуация xGA в сезоне-2021/2022 xGA в сезоне-2022/2023 С игры 23,17 (+3,17) 17,53 (-0,47) С угловых 8,03 (+1,03) 2,65 (-2,35) Со стандартов 1,30 (+1,30) 2,10 (+0,10) Прямыми ударами со штрафных 0,47 (+0,47) 0,51 (-1,49) Пенальти 3,81 (-0,19) 3,05 (0,05)

Отчасти это связано с неработающим прессингом: игроков атаки соперник легко проходит, атакующий полузащитник навязать борьбу не может, а в итоге против быстрых атак остаются только шесть игроков — два хавбека и четыре защитника. В лучшем случае.

Матч с «Интером» в прошлом сезоне. В центре не хватает игроков, явный провал. 5 февраля 2022 г. Фото: Кадр из трансляции

А это уже сентябрьское дерби в нынешнем сезоне. Провал в центре, из защитников остаются только крайние — Тео и Калабрия Фото: Кадр из трансляции

Провал в игре с «Лацио», совершенно пустой центр поля. 24 января, 2023 г. Фото: Кадр из трансляции

Разряженность в центре очень заметна, именно она стала одной из главных причин провалов в обороне. Так, при старой схеме «Милан» пропустил на четыре-пять голов больше, чем должен был. Не зря Пиоли в последнем дерби с «Интером» прибегнул к формации 3-5-2, в которой, по сути, было пять защитников, а один из двух нападающих — Дивок Ориги — и вовсе зачастую находился скорее в роли атакующего полузащитника, пытаясь запрессинговать соперника. Это помогло не пропустить пять-шесть мячей, но всё же эта тактика была отчасти трусливой. Во втором тайме Пиоли пришлось менять ситуацию — и только после этого «Милан» на какое-то время заиграл лучше.

Иными словами: то, что работало, и то, как «везло» в прошлом сезоне, в нынешнем — работать отказалось. Везение тоже покинуло команду. Теперь нужно решать проблемы в каждой части поля…

Проблема №2. Трудности с составом

…и сложно винить в этом Пиоли. Он уже в чемпионском сезоне выжал максимум из имеющихся игроков. Летом команду покинули Кессье, Алессио Романьоли, Саму Кастильехо. Да, из них только Франк был железным игроком основы, но двое других хотя бы могли выходить на подмену и менять картину. Сейчас же у тренера «Милана» банально нет качественных замен. Состав оказался не готов и к большому количеству травм.

Так, вместо лучшего вратаря прошлого чемпионата Италии Меньяна, который уже долгое время восстанавливается после повреждения, играть приходится 37-летнему Чиприану Тэтэрушану. Румын хоть и допускает ошибки, но действует в целом так, как и должен запасной голкипер — нормально. Его проблема заключается в том, что он хуже играет ногами и не всегда уверенно показывает себя на выходах. А можно ещё прибавить и привычку футболистов доверять чудесам Меньяна, на которые Тэтэрушану, очевидно, не способен. И это не вина румына.

Летом в защиту подписали 21-летнего Малика Тшау и взяли в аренду Серджино Деста. В итоге «Милан» и здесь оказался неподготовленным. «Железный» Флоренци опять выбыл. Симон Кьер только восстановился после травмы, и ещё непонятно, вернётся ли он на прежний уровень. Габбиа, хоть и воспитанник, всё же не способен составить конкуренцию основе. А на Балло-Туре особых надежд изначально не было. Тшау ещё нужно влиться в команду, а Дест — кот в мешке, то играющий неплохо, то абсолютно проваливающийся. Вот и остаются в защите четыре человека: Тео, Калабрия, Томори да Калюлю — и все они основные. А теперь и англичанин выбыл…

В то же время Давиде после травмы до сих пор не вышел на прежний уровень — с началом 2023 года большинство голов пришло именно с его фланга, Томори не похож на себя образца прошлого сезона — не зря он не попал в состав сборной Англии на ЧМ. Прибавьте к этому необходимость играть в три центральных защитника… Кого ставить? Есть ли хоть одна достойная замена игрокам основы?

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В полузащиту подписали Шарля Де Кетеларе, взяли в аренду Астера Вранкса, а также вернули Томмазо Побега. Большие надежды возлагались на дорогостоящего бельгийца, но Шарль до сих пор выглядит инородным телом, не понимая партнёров по команде и явно находясь не в форме. Вранкс не рассматривался как игрок основы — ему всего 20 лет: очевидно, что приглянулся он «Милану» своим потенциалом. Побега же всё ещё не может выйти на уровень выше, чем просто футболист «Специи» и «Торино».

А ещё есть Ясин Адли, которому доверили седьмой номер. В прошлом сезоне, выступая за «Бордо», он занял четвёртое место в списке лучших ассистентов Европы, обойдя, например, Винисиуса и Беллингема. В нынешнем же француз сыграл лишь 114 минут…

Если учесть, что про Тьемуэ Бакайоко все давно забыли, остаются лишь четыре полузащитника: Тонали, Беннасер, Диас и Крунич. На фоне остальных даже босниец выглядит крутым — только он тоже выпадал из-за травмы. Браим по-прежнему чередует классные перформансы с косплеем на призрака.

Наконец, линия атаки. Летом взяли Дивока Ориги, который должен был стать достойной подменой Жиру, но именно бельгиец проводит много времени в лазарете, а не опытный француз — на поле же он чаще всего незаметен. На больничной койке ему компанию составляют Анте Ребич и Златан Ибрагимович, а 19-летнему сербу Марко Лазетичу попросту не доверяют. В итоге в центре нападения приходится тащить одному 36-летнему Жиру. Справа Мессьяс и Салемакерс регулярно соревнуются, кто сыграет хуже, а звезде Леау нет хоть какой-то подмены.

Оливье Жиру Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Проблема №3. Отсутствие связи между владельцами и руководством

Уже по летнему трансферному окну стало понятно, что на желания Пиоли, мягко говоря, наплевали. В зимнее ТО всё стало ещё хуже. «Милан» совершил лишь одну сделку, потратив около € 470 тыс. на 24-летнего колумбийского голкипера Девиса Васкеса. Да, он также ещё ни разу не выходил на поле.

Особое внимание привлекла к себе сага с переходом Николо Дзаньоло из «Ромы». Мальдини и Массара наконец решились исправить проблему с правым флангом атаки, подписав топового по меркам Италии игрока, однако в дело вмешалось руководство. Напрямую оно, конечно, не заблокировало переход, но отказалось выделять дополнительные $ 5 млн для закрытия сделки. В итоге футболист уехал в Турцию, а «Милан» остался без усиления — не просто для Лиги чемпионов, но даже для Серии А.

Как сообщал Tuttosport, поведение нового владельца «россонери» Джерри Кардинале стало причиной напряжённых отношений между ним и самим Мальдини — человеком, подписавшим немало качественных игроков, в прошлом сезоне сделавших команду чемпионом. Кардинале посчитал, что «Милану» нужно сосредоточиться на менее затратных сделках — например, на аренде Хакима Зиеша.

Такое отношение владельцев клуба не может не вредить результатам. Да, команда потратила летом € 48 млн. Тем не менее для топ-клуба это копейки. «Милан» всё ещё испытывает проблемы с ФФП, однако жёсткий транферный бюджет (€ 50 млн на сезон) и чрезмерный вклад в развитие молодых футболистов ради дальнейшей перепродажи не дадут должных результатов без достойных и качественных вложений. Таких за последнее время было… одно. Де Кетеларе. Который за полгода не заиграл.

Шарль Де Кетеларе Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Владельцы «Милана» должны помогать Мальдини и Массаре. Перед управленцами и так стоят непростые задачи: в клубе действует жёсткое правило, согласно которому зарплата футболиста не может превышать $ 4 млн. Исключения, конечно, есть. Златан Ибрагимович ещё в прошлом сезоне зарабатывал порядка $ 7 млн, но, сами понимаете, для такого игрока можно отойти от канонов.

Так вот, жёсткие правила сокращают количество потенциальных новичков, усложняя процесс переговоров. Однако владельцев «Милана», кажется, это несильно волнует — как видно из истории с Дзаньоло, они намерены стоять на своём вне зависимости от результатов. В то же время Кардинале с момента покупки клуба в августе 2022 года практически не появлялся в Милане.

Джерри Кардинале Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Причина №4. Деградация игроков и плохая форма после ЧМ

Финальный гвоздик в крышку «Милана» вбил чемпионат мира в Катаре. Вкупе с остальными причинами эта стала решающей — лидеры, замены которым нет, физически и морально вымотались. «Дедушка» Жиру, игравший практически без замен до ЧМ, на высоком уровне провёл турнир. Но Оливье не железный, возраст берёт своё, и ему нужно отдыхать. С Тео то же самое: он стал основным уже в первом матче сборной Франции на турнире. А с его манерой игры дополнительная нагрузка критична. Да и французы обидно уступили в финале — минус моральное состояние.

Другой лидер «Милана», Леау, провёл ЧМ намного хуже, чем от него ожидали. В итоге после турнира португалец стал более пассивным и менее острым — его даже периодически оставляют в запасе. Как отмечает La Gazzetta dello Sport, Рафаэл до поездки в Катар совершал разительные забеги по флангу, иногда стартуя на своей половине поля, но с января он всё больше стал оставаться в позиции сразу за полузащитой, а острота у ворот, создаваемая им, уменьшилась.

Плюс Леау до сих пор не продлил контракт, истекающий летом 2024 года. «Милан» рискует потерять главную звезду либо за бесценок, либо вовсе бесплатно — наверняка это сказывается и на самом португальце.

Наконец, к этому прибавляется и общее снижение уровня игроков. Как уже было сказано, Томори и Калабрия играют значительно хуже себя образца прошлого сезона, Калюлю также время от времени проваливается. Тонали в 2023 году стал больше ошибаться, не демонстрируя лидерских качеств, которых от него ожидают как руководство, так и болельщики.

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Таким образом, в «Милане» накопилось огромное количество проблем, которые необходимо решать. Если их запустить, клуб вполне может вернуться на уровень середняка, которым он являлся последние годы. Тем не менее пока самое главное — не совершать резких необдуманных действий.

Вина Пиоли, конечно, присутствует, но опытный тренер сейчас является заложником ситуации. Он не может повлиять на владельцев, на переговоры с Леау, на усталость лидеров, которых некем заменить… В этих условиях Стефано продолжает выжимать максимум — удивительно, что «Милан» не проиграл разгромно в дерби с «Интером» (0:1). А многие именно этого и ожидали.

Впрочем, необходимо и не забывать, какой величины этот клуб. Временные трудности не должны стать постоянными, временная радость от отсутствия разгромного поражения не должна превращаться в регулярную.

Впереди у «россонери» несколько не таких сложных матчей, где Пиоли сможет лучше освоить новые схемы. Главное сражение будет в Лиге чемпионов, с «Тоттенхэмом». Успешное выступление в ЛЧ сможет поднять дух команды. Сейчас это, пожалуй, основная задача. И Пиоли по силам с ней справиться.