Игрок «Ювентуса» Ихаттарен задержан полицией Нидерландов во второй раз за три месяца
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Полузащитник «Ювентуса» Мохамед Ихаттарен задержан полицией Амстердама.
Как сообщает De Telegraaf, хавбек подозревается в нападении на свою бывшую девушку. Пара выкладывала в социальных сетях фотографии, на которых девушка показывала кольцо, напоминающее обручальное, однако вскоре после этого она рассталась с Ихаттареном.
В понедельник в доме Ихаттарена прошёл обыск. Как сообщил представитель полиции, Ихаттарен был допрошен и сейчас находится под стражей.
В ноябре прошлого года Ихаттарен был задержан за угрозы. Нынешний инцидент не связан с этим эпизодом.
Ранее «Ювентус» был лишён 15 очков из-за финансовых махинаций руководителей клуба. Клуб занимает девятое место в Серии А.
Новость по темеОпубликованы личные разговоры экс-руководителей «Ювентуса» о финансовых махинациях клуба
Погба станцевал с травмированным коленом:
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