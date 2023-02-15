Игрок «Ювентуса» Ихаттарен задержан полицией Нидерландов во второй раз за три месяца

Полузащитник «Ювентуса» Мохамед Ихаттарен задержан полицией Амстердама.



Как сообщает De Telegraaf, хавбек подозревается в нападении на свою бывшую девушку. Пара выкладывала в социальных сетях фотографии, на которых девушка показывала кольцо, напоминающее обручальное, однако вскоре после этого она рассталась с Ихаттареном.



В понедельник в доме Ихаттарена прошёл обыск. Как сообщил представитель полиции, Ихаттарен был допрошен и сейчас находится под стражей.



В ноябре прошлого года Ихаттарен был задержан за угрозы. Нынешний инцидент не связан с этим эпизодом.



Ранее «Ювентус» был лишён 15 очков из-за финансовых махинаций руководителей клуба. Клуб занимает девятое место в Серии А.

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