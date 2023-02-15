Видеообзор победы «Баварии» в первом матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

15 февраля состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мюнхенской команды.



Представляем вашему вниманию видеообзор матча.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами. На 54-й минуте Кингсли Коман вывел «Баварию» вперёд, забив гол в ворота своей бывшей команды. После 70-й минуты «ПСЖ» стал активно создавать опасные моменты и забил два гола, которые были отменены из-за офсайда. На 92-й минуте Бенжамен Павар получил вторую жёлтую карточку, оставив «Баварию» в меньшинстве.



Матч «ПСЖ» — «Бавария» обслуживала британская бригада арбитров, которую возглавлял Майкл Оливер. Ответная встреча команд состоится 8 марта в Мюнхене.