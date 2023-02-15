«Брюгге» — «Бенфика»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 15 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся бельгийский «Брюгге» и португальская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.
В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
«Брюгге» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии сезона-2022/2023. «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу португальской Примейры.
Ответная встреча команд запланирована на 7 марта, игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
11:24
-
11:10
-
11:08
-
10:53
-
10:53
-
10:49
-
10:38
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:14
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:57
-
09:54
-
09:50
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:24
-
09:03
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:16
-
07:46
-
07:29
-
07:24
-
06:45
-
04:56
-
04:52
-
04:49
-
04:38
Партнерский контент