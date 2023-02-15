«Брюгге» — «Бенфика»: во сколько матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 15 февраля, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся бельгийский «Брюгге» и португальская «Бенфика». Команды будут играть на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало матча — в 23:00 мск.



В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



«Брюгге» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии сезона-2022/2023. «Бенфика» возглавляет турнирную таблицу португальской Примейры.



Ответная встреча команд запланирована на 7 марта, игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. По итогам двухматчевого противостояния одна из команд получит путёвку в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023.