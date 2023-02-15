Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Халк забил гол со штрафного от боковой линии

Халк забил гол со штрафного от боковой линии
Комментарии

Вчера, 14 февраля, состоялся матч 5-го тура бразильской Лиги Минейро, в котором встречались «Крузейро» и «Атлетико Минейро». Игра завершилась вничью — 1:1. Единственный мяч в составе «Атлетико Минейро» на свой счёт записал бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Халк.

Он забил прямым ударом со штрафного от боковой линии. Мяч влетел в ближнюю девятку ворот «Крузейро». 36-летний форвард сравнял счёт в матче на 80-й минуте.

Футболисты «Крузейро» вышли вперёд на 61-й минуте: отличился полузащитник Бруно Родригес.

Отметим, что в предыдущем матче с командой «Демократа» Халк реализовал два штрафных удара. Встреча завершилась победой «Атлетико Минейро» со счётом 3:0.

«Халк по-прежнему решает!» Экс-звезда РПЛ зажигает на родине, несмотря на возраст «Халк по-прежнему решает!» Экс-звезда РПЛ зажигает на родине, несмотря на возраст

Видео: Малком, Клаудиньо и Мантуан посетили зоопарк в Дубае

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023