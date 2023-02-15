Рианчо: в «Рубине» всегда уважали мой труд. Была более здоровая среда, чем в «Спартаке»

Испанский тренер Рауль Рианчо признался, что «Рубин» ему симпатизирует больше, чем «Спартак». Напомним, специалист был тренером по физподготовке в казанском клубе на протяжении пяти лет. Позже он входил в тренерский штаб московской команды и даже исполнял обязанности главного тренера на временной основе.

«Какую команду я люблю больше: «Спартак» или «Рубин»? Моё пребывание в Казани было более продолжительным, у меня появилось больше друзей, они всегда уважали мой труд. В «Рубине» мы были большой семьей, была более здоровая рабочая среда, чем в «Спартаке», — приводит слова Рауля Рианчо Legalbet.

Напомним, сейчас «Рубин» выступает в Первой лиге. Казанский клуб вылетел из РПЛ по итогам сзеона-2021/2022.