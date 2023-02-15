Арендованный у «Спартака» защитник «Клермона» Кофрие выбыл на месяц из-за травмы
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Бельгийский защитник «Клермона» Максимилиано Кофрие, арендованный у московского «Спартака», пропустит четыре недели из-за травмы, сообщает Foot-National.
Отмечается, что 25-летний футболист получил травму подколенного сухожилия в матче французской Лиги 1 с «Марселем» (0:2). Ранее сообщалось, что у «Клермона» есть опция выкупа Кофрие у «Спартака» за € 4 млн. Сам футболист также хочет продолжить карьеру в чемпионате из топ-5 лиг Европы.
В текущем сезоне Кофрие провёл 17 матчей за «Клермон» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Клуб располагается на 12-й строчке в таблице французской Лиги 1, набрав 30 очков после 23 встреч.
Напомним, в «Спартак» бельгиец перешёл из «Сент-Трюйдена» в августе 2021 года за € 2,5 млн.
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