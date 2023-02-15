Игрок «Урала» Сунгатулин: не понимаю, для чего ввели Fan ID

Полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин рассказал, как его знакомые отнеслись к введению Fan ID. Напомним, после возобновления сезона в РПЛ карта болельщика будет обязательна для посещения всех матчей.

«До конца не понимаю, для чего это сделали. Там ведь его даже детям надо оформлять — пятилетним, шестилетним. Я оформил за 15 минут где-то. Не получается спонтанно пригласить кого-то на футбол.

У меня несколько раз знакомые хотели прийти на стадион. Говорю им, что для этого надо идти в МФЦ и оформлять паспорт болельщика. У людей сразу желание отпадает. На первом домашнем матче на стадионе было 2-3 тысячи болельщиков. Грустно, особенно на контрасте с матчем, когда сюда за «Спартак» приезжал играть, — 35 тысяч на трибунах. Небо и земля просто. Муторно это, конечно. Дело не в том, сколько по времени оформление паспорта занимает», — цитирует Сунгатулина «РБ Спорт».