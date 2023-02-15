Сунгатулин: «Уралу» по силам занять место в топ-6 РПЛ
Поделиться
21-летний полузащитник «Урала» Фаниль Сунгатулин считает, что екатеринбургскому клубу по силам занять место в первой шестёрке турнирной таблицы чемпионата России. Также футболист рассказал о личной цели на остаток сезона-2022/2023.
«Какие командные цели на остаток сезона? Подняться как можно выше в турнирной таблице. Топ-6 нам по силам. Если ментально правильно подойдём к возобновлению чемпионата, если будем выполнять все требования Виктора Михайловича, то можем быть выше, чем сейчас. И в Кубке очень хочется пройти как можно дальше.
Личная цель — стабильно заиграть в основном составе. Надо оставить позади статус молодого игрока, хочется брать ответственность и вести за собой команду», — приводит слова Сунгатулина «РБ Спорт».
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
17:33
-
17:33
-
17:24
-
17:17
-
17:12
-
16:57
-
16:49
-
16:45
-
16:40
-
16:38
-
16:36
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:20
-
16:15
-
16:15
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:48
-
15:47
-
15:41
-
15:37
-
15:31
-
15:30
-
15:30
-
15:14
-
15:10
-
15:01
-
15:00
-
14:44
-
14:35
-
14:31
-
14:30
Партнерский контент