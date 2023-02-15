Мбаппе выступил с мотивационной речью в раздевалке «ПСЖ» после поражения от «Баварии»
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе выступил с мотивационной речью в раздевалке парижан после поражения от мюнхенской «Баварии» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1). Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, Мбаппе решил взять слово в раздевалке на правах лидера команды и попытался вселить в партнёров уверенность. Отмечается, что французский форвард не стеснялся в выражениях, пытаясь довести до своих одноклубников мысль о возможности победы в ответной встрече.
Мбаппе появился на поле во втором тайме, выйдя на замену. Нападающий дважды поразил ворота «Баварии», однако оба взятия ворот были отменены из-за положения вне игры. Ответный матч пройдёт в Мюнхене 8 марта.
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