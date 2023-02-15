Гончаренко: для нас игры с «Зенитом» — большая пища для размышлений

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги зимних сборов для екатеринбургского клуба.
«Для нас игры с «Зенитом» — большая пища для размышлений. В матче была хорошая интенсивность. Понятно, что «Зенит» раскручивает тебя на то, чтобы ты максимально интенсивно играл. Мы понимаем, где у нас уязвимые места в обороне, над чем надо поработать. Это и стандарты, быстрый выход из обороны.
Мы планомерно готовим команду к возобновлению сезона. Мы ничего не форсируем. У нас достаточно длительный этап подготовки. Важно, что большинство игроков отработали полные сборы. Да, не удалось сохранить Газинского и Сиссе, у них повреждения. Но это часть футбола, от этого никуда не деться. У нас остаётся ещё одна игра, в которой есть возможность получить игровое время футболистам, которые мало сыграли с «Зенитом», — цитирует Гончаренко пресс-служба клуба.
- 15 февраля 2023
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