Ибрагимович тренировался со своим 16-летним сыном в составе молодёжного «Милана»

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович тренируется вместе с молодёжным составом «россонери». Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Ибрагимович вышел в нападении вместе со своим старшим 16-летним сыном Максимилианом в матче, в котором молодёжка «Милана» встречалась с игроками основного состава «россонери», которые не получили достаточного количества игрового времени в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэмом» (1:0). Победу одержали резервисты основы «Милана». Дублем отметился бельгийский нападающий Шарль Де Кетеларе, ещё один забитый мяч в ворота молодёжки отправил Анте Ребич. Представители семьи Ибрагимовича забитыми мячами не отметились.
Златан Ибрагимович психует во время матча «Милана»
- 15 февраля 2023
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