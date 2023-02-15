Le Parisien: «Челси» обсуждает с «ПСЖ» трансфер Неймара за € 60 млн

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар может перейти в лондонский «Челси». Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, владелец «Челси» Тодд Боули встретился за обедом с представителем «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Мужчины, в частности, обсуждали возможный переход в стан синих бразильской суперзвезды. «Челси» заинтересован в этом переходе и готов предложить парижанам за Неймара € 60 млн.
Ранее сообщалось о готовности «ПСЖ» расстаться с Неймаром в летнее трансферное окно. Сам бразилец не хочет покидать парижский суперклуб и согласится на трансфер только в случае, если ему прямо скажут, что в нём больше не нуждаются.
В текущем сезоне 31-летний Неймар отметился 17 забитыми мячами и 16 результативными передачами в 28 сыгранных матчах.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
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