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Мостовой: столько денег потрачено, столько игроков — когда уже «Ман Сити» выиграет ЛЧ?

Мостовой: столько денег потрачено, столько игроков — когда уже «Ман Сити» выиграет ЛЧ?
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал о командах, которых считает фаворитами в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в особенности выделив «Баварию», «Реал» и «Манчестер Сити» как основных претендентов на победу в турнире.

«Пока что гадать можно только методом «тыка». Навскидку главными фаворитами назову «Баварию», «Реал» и «Манчестер Сити». Я ещё в прошлом сезоне говорил, что «Реал» никогда нельзя сбрасывать со счетов — в итоге они выиграли.

«Сити» вообще ни разу не выигрывал Лигу чемпионов. Столько денег потрачено, столько футболистов — когда они её уже выиграют? Когда-то же они должны выиграть. Конкретные выводы лучше делать после всех первых матчей плей-офф», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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