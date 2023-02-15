Защитник «Баварии» де Лигт: я очень люблю «Ювентус». Надеюсь, они выиграют ещё много игр

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт, ранее защищавший цвета туринского «Ювентуса», признался в тёплых чувствах по отношению к «бьянконери» даже после ухода из итальянского клуба.
«Я продолжаю следить за «Ювентусом», для меня это отличный клуб. Обо мне говорят неправду, хотя я понимаю недовольство болельщиков. Но я никогда не говорил ничего плохого о «Ювентусе». Я очень люблю цвета этого клуба и его болельщиков, потому что даже в самый трудный момент фанаты всегда приходят на стадион, и я надеюсь, что «Ювентус» выиграет ещё много матчей, что поможет им преуспеть как в чемпионате Италии, так и в Лиге Европы», — приводит слова де Лигта Sky Sport Italia.
Де Лигт забил восемь голов и сделал три результативные передачи в 117 матчах за «Ювентус». Нидерландец выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии в составе туринцев.
10 звёзд, которые больше всего упали в цене за три года
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