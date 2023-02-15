Хави: Эрик тен Хаг — эталон для тренеров, практикующих атакующий футбол
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Главный тренер «Барселоны» Хави в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о главном тренере «красных дьяволов» Эрике тен Хаге, а также нападающем Маркусе Рашфорде.
«Тен Хаг отличный тренер. Изменить ситуацию в «Ман Юнайтед» было непросто, но он преуспел в этом. Тен Хаг очень интересный тренер, он делает очень интересные вещи: варианты с тремя линиями, смещение опорной зоны… Он является эталоном для тренеров, которые практикуют атакующий футбол.
Рашфорд один из самых опасных нападающих в Европе. Он быстр, он часто выходит один на один, и нам придётся хорошо подготовиться к нему. Он, без сомнения, один из лучших в Европе», — приводит слова Хави Marca.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом
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