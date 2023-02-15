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Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на матче Лиги чемпионов. Видео

Фанаты «ПСЖ» избили болельщика «Баварии» на матче Лиги чемпионов. Видео
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Болельщики французского «ПСЖ» избили болельщика в футболке мюнхенской «Баварии» на трибунах парижского стадиона «Парк де Пренс» во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами (0:1).

«Я пришёл в футболке гостевой команды на фан-сектор 40-летних болельщиков «ПСЖ» и был избит. Они забрали и разорвали мою футболку «Баварии» с автографами. Но я хочу сказать спасибо охране стадиона за то, что они действительно спасли мне жизнь. Я извлеку из этой ошибки урок», — рассказывает в видео фанат мюнхенцев, демонстрируя момент с отбором у него футболки «Баварии» и гематомы от побоев.

Второй матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта. Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

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