Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал поражение в товарищеском матче с ЦСКА (1:2).

«У нас на сборе находится большая группа футболистов, и суть в том, чтобы все они получили игровую практику, а большинство сыграло по 90 минут. Это часть подготовки к возобновлению сезона. Сегодня мы неплохо контролировали мяч. Возможно, нам не хватило рывков в свободные зоны, в каких-то моментах мы играли слишком прямолинейно. Над этим нам ещё предстоит поработать», — цитирует наставника пресс-служба клуба.

Счёт в игре на 31-й минуте открыл Эли Даса. Он, получив мяч за пределами штрафной, чётко пробил в верхний угол. В начале второй половины встречи Милан Гаич восстановил равенство на табло. Он подкараулил отскок мяча от штанги ворот Антона Шунина и забил в пустые. В самом конце игры Хесус Медина принёс команде Владимира Федотова победу.



Напомним, в последней очной встрече команда Славиши Йокановича оказалась сильнее армейского клуба. Тогда на табло был зафиксирован аналогичный счёт — 2:1.