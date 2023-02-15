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Андрей Лунин выйдет в стартовом составе «Реала» на матч с «Эльче»

Сегодня, 15 февраля, состоится матч в рамках 21-го тура чемпионата Испании, в рамках которого встретятся мадридский «Реал» и «Эльче». Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Реал»: Андрей Лунин, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Начо, Давид Алаба, Федерико Вальверде, Эдуарду Камавинга, Даниель Себальос, Марко Асенсио, Карим Бензема, Родриго.

«Эльче»: Эдгар Бадия, Диего Гонсалес, Энсо Роко, Лисандро Магальян, Карлос Клерк, Хосе Анхель Кармона,

Хосе Гутьеррес, Херард Гумбау, Фидель Чавес, Ранди Нтекья, Эсекьель Понсе.

Мадридцы (45) занимают второе место в чемпионате Испании, «Эльче» (9) располагается на последней строчке в турнире.