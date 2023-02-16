Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после того, как «Сити» возглавил таблицу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ после победы в перенесенном матче 12-го тура с «Арсеналом» (3:1).
«Если они выиграют следующий матч, то выйдут на первое место в лиге. То, что они сделали, невероятно, но мы все ещё боремся за титул. Эта лига будет определяться по итогам последних восьми или десяти игр. Осталось пройти 15. Это много, и приближается Лига чемпионов. Много игр и это утомительно для игроков. Важно, что мы здесь, потому что если мы проиграем следующий матч, то отрыв может быть в шесть очков и, возможно, гипотетически девять очков, это непросто», — приводит слова Гвардиолы BBC.
После этой победы «Манчестер Сити» возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии, а «Арсенал» опустился на второе место. При этом, у команд одинаковое количество очков, но у лондонцев есть игра в запасе.
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