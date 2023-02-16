Глава судей РФС заявил, что российские судьи лучше, чем российские футболисты

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев считает, что судейская школа в России развита лучше, чем футбольная. Он убеждён, что российские арбитры лучше, чем российские игроки.

«Я убежден, что наши судьи лучше, чем наши игроки. У нас не так много топовых российских футболистов. А наша судейская система дала таких арбитров, как Карасёв, Безбородов и так далее. Наша футбольная система такими результатами похвастаться не может. Да, с появлением ЮФЛ и развитием академий, наверное, будет прорыв. Но если говорить про прошлое – много ли вы назовёте наших топовых футболистов, играющих в Европе? При этом ресурсы потрачены колоссальные. С помощью лимита для наших футболистов создали прекрасные условия. Игроком в России быть супер», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.