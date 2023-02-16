В Бразилии введут наказание за расизм на футболе. С команд будут снимать очки

Бразильская конфедерация футбола (CBF) введёт наказание за расистские выходки сотрудников и болельщиков команд, сообщает ESPN.
Отмечается, что CBF теперь будет наказывать лишением очков команды, замешанные в расизме. Новый регламент одобрили все 20 клубов высшего дивизиона. Мера вступит в силу с 22 февраля, когда начнётся Кубок Бразилии. Бразильская конфедерация футбола первой в мире приняла подобное решение.
«Борьба с расизмом не терпит промедления. Меры обсуждались веками и никогда не применялись на практике… Мы решили пойти дальше в плане наказаний и даже можем лишить клуб очков в одном из наших соревнований», – сказал президент бразильской конфедерации Эдналдо Родригес.
Президент Бразилии Лула да Силва санкционировал закон, который приравнивает преступление на расовой почве к расизму и предусматривает ужесточение наказания за правонарушения, совершённые на спортивных и культурных мероприятиях в стране.
Фанаты «Атлетико» исполняют расистскую песню в адрес Винисиуса:
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