Глава судейства РФС: про нас могут сказать плохо, мы — нет. Но ущербными себя не считаем

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев высказался о положении российских судей.
«Даже средний игрок в России получает сверхдоход. В нашей индустрии судьи лучше игроков, менеджеров и всех остальных. У нас не так много кейсов, когда клубы брали иностранного футболиста, развивали его и получали деньги. Сейчас это невозможно в силу политики, но и раньше таких кейсов почти не было. «Ростов» занимается развитием молодых игроков, но нельзя сказать, что это делает вся лига. Судьи ограничены этическими вещами. Про нас могут сказать плохо, а мы в ответ – нет. При этом мы не считаем себя ущербными. До всей этой ситуации российские судьи были востребованы в Европе», — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
- 16 февраля 2023
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