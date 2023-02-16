Нигматуллин: Захарян правильно отказал «Галатасараю». Ему нужно сделать паузу в поисках

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин положительно отреагировал на решение полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна отказать «Галатасараю» в переходе.



«Здорово, что к Захаряну есть интерес из европейских чемпионатов. Но, мне кажется, он сделал правильный выбор, отказавшись от «Галатасарая». В целом это неплохой клуб. В таком юном возрасте неправильно ехать в турецкий чемпионат. Это, скорее всего, для тех, кто уже постарше. Им же совсем недавно интересовался «Челси». Переходить сейчас в «Галатасарай» было бы неправильно по спортивному принципу. Арсену нужно сделать паузу в поисках нового клуба и дождаться более серьёзных вариантов. Они у него обязательно будут!» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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