В РФС заявили, что бан судьи Матюнина связан не только с матчем «Химки» — «Крылья Советов»

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев ответил на вопрос о причинах отстранения от работы российского арбитра Алексея Матюнина.

«РФС высказал свою позицию: посчитали судейство неквалифицированным, особенно для арбитра ФИФА. На эту тему есть решение ЭСК, это наиболее компетентный орган в России для таких случаев. Можно брать отдельных экспертов, анонимные телеграм-каналы, но никакого второго органа, который мог бы переоценить ситуацию, нет. Поэтому РФС считает нецелесообразным дальнейшее сотрудничество с арбитром.



Это решение вынесено не только на основании матча «Химок» и «Крыльев». Это была комплексная проверка. Тот матч стал триггером этой проверки. Ну вы знаете, 9-1 по количеству ошибок в пользу одной команды…» — передаёт слова Каманцева корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.