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Рамос лично извинился перед фотографом, которого сильно толкнул после матча с «Баварией»

Рамос лично извинился перед фотографом, которого сильно толкнул после матча с «Баварией»
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос лично извинился перед немецким фотографом, которого толкнул после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), сообщает RMC Sport.

Футболисты парижского клуба по окончании встречи на «Парк де Пренс» подошли к болельщикам команды. Рядом с игроками находились несколько фотографов. Рамос случайно столкнулся с одним из них, не обратив внимания. Затем в испанца врезался другой фотограф, которого защитник «ПСЖ» резко оттолкнул от себя.

Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта. Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.

Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»:

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