Рамос лично извинился перед фотографом, которого сильно толкнул после матча с «Баварией»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос лично извинился перед немецким фотографом, которого толкнул после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1), сообщает RMC Sport.



Футболисты парижского клуба по окончании встречи на «Парк де Пренс» подошли к болельщикам команды. Рядом с игроками находились несколько фотографов. Рамос случайно столкнулся с одним из них, не обратив внимания. Затем в испанца врезался другой фотограф, которого защитник «ПСЖ» резко оттолкнул от себя.



Напомним, ответный матч между «Баварией» и «ПСЖ» состоится в среду, 8 марта. Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена», стартовый свисток — в 23:00 по московскому времени.

Рамос толкнул фотографа после поражения от «Баварии»: