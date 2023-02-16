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Франко Камоцци рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов

Франко Камоцци рассказал, кого считает фаворитом Лиги чемпионов
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Франко Камоцци, советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о главных фаворитах текущего плей-офф Лиги чемпионов.

«Фаворит Лиги чемпионов непредсказуем. Слишком много аспектов, которые могут привести к победе одного клуба. На сегодняшний день я бы сказал, что фаворитом турнира является «Манчестер Сити». Но кто знает, как будет обстоять ситуация с травмами, формой игроков и так далее», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» обыграла в гостях «ПСЖ» (1:0), «Милан» дома переиграл «Тоттенхэм» (1:0), «Боруссия» на своём поле оказалась сильнее «Челси» (1:0), а «Бенфика» выиграла в Бельгии у «Брюгге» (2:0). На следующей неделе состоятся остальные матчи: «Айнтрахт» — «Наполи», «Ливерпуль» — «Реал» (21 февраля), «Интер» — «Порту» и «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» (22 февраля).

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