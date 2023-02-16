Чалов: в РПЛ все боятся показаться смешными и говорят: «Ты Месси, чтобы интервью давать?»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, чем российские футболисты отличаются от иностранных в медийном плане. По его словам, отечественные игроки боятся показаться смешными, а в Европе все спортсмены более открытые. Напомним, Чалов выступал на правах аренды за швейцарский «Базель».

«Многие отмечают, что я стал более открыт к съёмкам и медиа? На это повлиял «Базель». Там все максимально открыты. Понимаю, из-за чего у нас не так: иногда переходят грань, какие-то моменты, которые лучше не показывать, это выходит наружу. Отсюда недоверие.

У нас порой мнение журналиста выходит на какой-нибудь платформе, и потом все болельщики так считают. Но в Швейцарии я увидел, как это бывает, какие люди открытые. И подумал: а почему бы не открыться?

Мы же играем для болельщиков. Знаешь, в России, мне кажется, боятся показаться смешными, неуклюжими. Реакция такая: «Чё ты выделяешься? Ты Месси, что ли, чтобы интервью давать?» А за границей такого нет, все открытые. И футболистам легче вливаться, адаптация проходит гораздо быстрее», — приводит слова Чалова Sport24.