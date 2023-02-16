«Накачали губки и попку — жизнь удалась». Быстров — о девушках, использующих футболистов

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался по поводу ситуации Кристиана Нобоа, которого обвинила в избиении Кевиам Касо — его девушка. Напомним, она заявила, что застала полузащитника «Сочи» с двумя девушками лёгкого поведения, после чего спортсмен её избил. Сам Нобоа отрицает причастность к избиению.



«Мое личное мнение: это постановочное видео. Во‑первых, человек нетрезвый. Это можно заметить, если приглядеться. И эти наигранные слёзы… Естественно, женщин бить нельзя. Мы не знаем, что там у них произошло. Вряд ли в Дубае отпустили бы Нобоа, если бы инцидент произошёл в отеле с проститутками.



Естественно, насилия не должно быть. Но где та грань, которую могут переходить мужчина и женщина?



Опять же, они официально не женаты. Может быть, она увела его из семьи. Это всё сфабриковано, пиар‑акция.

Сейчас тенденция такая пошла, что девушки не хотят сохранять семью. Накачали губки, подкачали попку — и жизнь удалась. Футболиста нашла, переспала с ним разик, забеременела: алиментики получаю, ни за что не отвечаю. К сожалению, это часто происходит», — написал Быстров в своём телеграм-канале.