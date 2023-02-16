Джо Коул раскритиковал Мудрика за игру в эпизоде с пропущенным от «Боруссии» голом

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул раскритиковал вингера синих Михаила Мудрика за его игру в эпизоде с пропущенным голом во вчерашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:1).



«Мудрика стоит немного поругать в эпизоде с пропущенным голом. Он отчасти виноват. Это был стандарт. Когда ты атакующий игрок, то думаешь про себя: «Так, я могу подобрать мяч и забить гол отсюда, если его выбьют из штрафной в мою сторону».



Но как только ты понимаешь, что мяч выбит, то сразу включаешься в оборону! А он просто позволил Адейеми убежать от него и даже не постарался помешать ему. Мне кажется, что быстрые игроки иногда склонны терять концентрацию, потому что им кажется, что их скорость может помочь им в любой ситуации», – цитирует Коула Metro.

Михаил Мудрик перешёл в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтёра» за € 100 млн с учётом бонусов. На данный момент он провёл в составе синих четыре матча, не отметившись результативными действиями.