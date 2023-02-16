«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в АПЛ 11 раз подряд. Дольше не проигрывали никому

Уступив в домашнем матче «Манчестер Сити» (1:3), лондонский «Арсенал» потерпел 11 подряд поражение от «горожан» в рамках Английской Премьер-Лиги. Это самая длинная серия поражений от одного соперника для «канониров» за всю историю. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport.

До очной встречи «Арсенал» лидировал в турнирной таблице текущего сезона АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на три набранных очка. После поражения «канониры» вплотную подпустили к себе «горожан». У обеих команд стало по 41 очку.

В следующем туре «Арсенал» на выезде сыграет с «Астон Виллой» 18 февраля, «Манчестер Сити» в этот же день в гостях встретится с «Ноттингем Форест».

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