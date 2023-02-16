«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в товарищеском матче. Писарский и Гарре забили

Сегодня, 16 февраля, состоялся товарищеский матч между «Крыльями Советов» и «Торпедо». Команды играли на стадионе в Турции. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу самарского клуба.
Счёт в игре открыл аргентинский новичок команды Игоря Осинькина Бенхамин Гарре. В конце первой половине встречи Владимир Писарский укрепил преимущество самарцев. Незадолго до финального свистка Дмитрий Цыпченко довёл счёт до разгромного.
Стоит отметить, что «Крылья» встретились в товарищеском матче с клубом «Нефтчи» из Узбекистана. Игра проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов команд и завершилась победой узбекского коллектива со счётом 3:2. Во втором тайме «Крылья Советов» вернулись в игру и забили два своих гола усилиями Александра Солдатенкова и Владимира Хубулова.
- 16 февраля 2023
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