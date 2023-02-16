Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Форвард каталонцев Роберт Левандовски выйдет в стартовом составе своей команды, и для него участие в этом турнире станет первым с 2010/2011.

В том сезоне Левандовски выступал в составе дортмундской «Боруссии». «Шмели» попали в группу с «ПСЖ», «Севильей» и «Карпатами», но не смогли продолжить участие в турнире, заняв третье место. В восьми встречах за клуб в этом соревновании (с учётом матчей квалификации) Левандовски забил один мяч и отдал одну результативную передачу. С тех пор польский форвард принимал участие только в матчах Лиги чемпионов.

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