Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011

Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Форвард каталонцев Роберт Левандовски выйдет в стартовом составе своей команды, и для него участие в этом турнире станет первым с 2010/2011.

В том сезоне Левандовски выступал в составе дортмундской «Боруссии». «Шмели» попали в группу с «ПСЖ», «Севильей» и «Карпатами», но не смогли продолжить участие в турнире, заняв третье место. В восьми встречах за клуб в этом соревновании (с учётом матчей квалификации) Левандовски забил один мяч и отдал одну результативную передачу. С тех пор польский форвард принимал участие только в матчах Лиги чемпионов.

Новость по теме
«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 1/16 Лиги Европы

Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023