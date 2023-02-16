Левандовски сыграет в Лиге Европы впервые с сезона 2010/2011

Сегодня, 16 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Барселоной». Форвард каталонцев Роберт Левандовски выйдет в стартовом составе своей команды, и для него участие в этом турнире станет первым с 2010/2011.
В том сезоне Левандовски выступал в составе дортмундской «Боруссии». «Шмели» попали в группу с «ПСЖ», «Севильей» и «Карпатами», но не смогли продолжить участие в турнире, заняв третье место. В восьми встречах за клуб в этом соревновании (с учётом матчей квалификации) Левандовски забил один мяч и отдал одну результативную передачу. С тех пор польский форвард принимал участие только в матчах Лиги чемпионов.
Гол Педри принёс «Барселоне» победу над «Вильярреалом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
- 16 февраля 2023
-
21:00
-
20:54
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:12
-
20:10
-
20:01
-
20:00
-
19:51
-
19:35
-
19:32
-
19:28
-
19:19
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:38
-
18:23
-
18:20
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:45
-
17:31
-
17:25