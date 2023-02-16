Защитник «Наполи» Руй: все захотят сбросить нас с пьедестала

Защитник «Наполи» Мариу Руй поделился мнением о положении команды в турнирной таблицы Серии А. Напомним, неаполитанцы возглавляют итальянский чемпионов, опережая ближайшего конкурента («Интер») на 15 очков.
«Осталось ещё 16 игр, их много, и всё может случиться за это время. Мы не зацикливается на этом, стараясь фокусироваться от игры к игре. Все захотят сбросить нас с пьедестала, и мы должны быть готовы не позволить им этого сделать.
Есть ли разница между играми Серии А и Лиги чемпионов? Это будут тяжелые недели как на физическом, так и на умственном уровне, мы столкнёмся с сильными командами, которые привыкли играть в хороший футбол. Мы должны держать свой уровень и думать о победе во всех ближайших матчах», — приводит слова Руя FC Inter News.
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