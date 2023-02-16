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Шишкин: матч России с Ираном ничего не меняет. Ситуация с футболом остаётся безнадёжной

Шишкин: матч России с Ираном ничего не меняет. Ситуация с футболом остаётся безнадёжной
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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал информацию о том, что сборная России в марте сыграет товарищескую встречу с национальной командой Ирана.

«Честно говоря, никак не отношусь к этому матчу. Понятно, что играть с европейскими сборными — сейчас не вариант. Иран считается для нас дружественной страной, из этого исходили договорённости. Ранее играли со сборными, близкими по территории.

Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний день как была безнадёжной, так и остаётся. Всё-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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