Шишкин: матч России с Ираном ничего не меняет. Ситуация с футболом остаётся безнадёжной

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин прокомментировал информацию о том, что сборная России в марте сыграет товарищескую встречу с национальной командой Ирана.
«Честно говоря, никак не отношусь к этому матчу. Понятно, что играть с европейскими сборными — сейчас не вариант. Иран считается для нас дружественной страной, из этого исходили договорённости. Ранее играли со сборными, близкими по территории.
Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний день как была безнадёжной, так и остаётся. Всё-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 февраля 2023
-
19:32
-
19:28
-
19:19
-
19:06
-
19:05
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:47
-
18:38
-
18:23
-
18:20
-
18:09
-
18:00
-
17:54
-
17:52
-
17:52
-
17:45
-
17:31
-
17:25
-
17:19
-
17:11
-
17:03
-
16:57
-
16:50
-
16:43
-
16:40
-
16:39
-
16:26
-
16:24
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:55