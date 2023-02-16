«Барселона» — «Манчестер Юнайтед»: Рашфорд сравнял счёт

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сравнял счёт в проходящем в эти минуты матче 1/16 финала Лиги Европы с «Барселоной» (1:1). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Рашфорд вошёл в штрафную площадь «Барселоны» на 53-й минуте и ударом в ближний угол сумел переиграть голкипера каталонцев Марк-Андре тер Штегена, сравняв счёт.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на несколько опаснейших моментов у ворот «Барселоны». Во втором тайме счёт был открыт на 50-й минуте усилиями защитника каталонцев Маркоса Алонсо, забившего головой после подачи Рафиньи с углового.



«Барселона» попала в розыгрыш Лиги Европы текущего сезона после того, как заняла третье место в группе Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией», миланским «Интером» и «Викторией» Пльзень. «Манчестер Юнайтед» занял второе место в группе Лиги Европы с «Реалом» Сосьедад, «Шерифом» и «Омонией». Ответный матч между «Юнайтед» и «Барселоной» состоится 23 февраля в Манчестере.