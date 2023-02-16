Рашфорд — первый игрок «Манчестер Юнайтед» с 1999 года, забивший на «Камп Ноу»
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Сегодня, 16 февраля, проходит первый матч 1/16 Лиги Европы, в котором «Барселона» принимает «Манчестер Юнайтед». По ходу встречи отличился нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, ставший первым игроком манкунианцев с 1999 года, который забивал на «Камп Ноу». Последним таким футболистом был Уле-Гуннар Сульшер.
В том году в финале Лиги чемпионов сезона-1998/1999 на стадионе каталонцев «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Баварией», забив два гола в самой концовке встречи — 2:1. Отличились Тедди Шерингем и Уле-Гуннар Сульшер. Ранее, в 1998 году, «красные дьяволы» играли с хозяевами стадиона, «Барселоной», и та встреча завершилась результативной ничьей — 3:3.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
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