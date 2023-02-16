«Аякс» и «Унион» не забили друг другу голов в первом матче 1/16 Лиги Европы

Закончился проходивший сегодня, 16 февраля, на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, Нидерланды, матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором местный «Аякс» принимал немецкий «Унион» Берлин. Встреча завершилась вничью 0:0.



В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга, несмотря на множество ударов в сторону ворот «Аякса» со стороны «Униона». На 66-й минуте после навеса в штрафную игрок «Униона» Мортен Торсби отправил мяч в сетку, однако взятие ворот было отменено из-за игры рукой.



«Аякс» попал в плей-офф Лиги Европы после того, как занял третью строчку в группе Лиги чемпионов с итальянским «Наполи», английским «Ливерпулем» и шотландским «Рейнджерс». «Унион» пробился в игры на вылет, заняв второе место в группе Лиги Европы с бельгийским «Юнионом», португальской «Брагой» и шведским «Мальмё».